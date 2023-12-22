В Киришах женщина заблудилась в лесу

Спасатели вынесли её из леса и передали сотрудникам скорой помощи.

Киришские пожарные нашли и вынесли на мягких носилках заблудившуюся в лесу женщину. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

Утром 10 апреля спасателям поступило сообщение о том, что в лесу находится женщина, у которой "отказали" ноги и самостоятельно выйти не может.

Киришские огнеборцы выехали по месту вызова, где обнаружили лежащую на земле женщину, погрузили её на мягкие носилки, вынесли из леса и передали сотрудникам скорой помощи.

В марте спасатели нашли тело заблудившегося мужчины в районе посёлка Зеленец.

Фото: МЧС Ленобласти