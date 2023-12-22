Спасатели нашли тело заблудившегося мужчины в районе посёлка Зеленец

В лесном массиве Волховского района нашли тело заблудившегося мужчины. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.
Вечером 20 марта на пульт оперативного дежурного Аварийно-спасательной службы Ленобласти поступила информация о заблудившемся мужчине в лесном массиве в районе посёлка Зеленец.
На поиски пострадавшего выезжали дежурные смены поисково-спасательного отряда города Новая Ладога и Экстремум. Было найдено тело мужчины, его передали сотрудникам полиции.
В начале марта тело мужчины нашли спасатели на льду Ладожского озера в деревне Ганнибаловка.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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