Спасатели нашли тело заблудившегося мужчины в районе посёлка Зеленец

На поиски пострадавшего выезжали дежурные смены поисково-спасательного отряда города Новая Ладога и Экстремум.

В лесном массиве Волховского района нашли тело заблудившегося мужчины. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Вечером 20 марта на пульт оперативного дежурного Аварийно-спасательной службы Ленобласти поступила информация о заблудившемся мужчине в лесном массиве в районе посёлка Зеленец.

На поиски пострадавшего выезжали дежурные смены поисково-спасательного отряда города Новая Ладога и Экстремум. Было найдено тело мужчины, его передали сотрудникам полиции.

В начале марта тело мужчины нашли спасатели на льду Ладожского озера в деревне Ганнибаловка.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО