Тело мужчины нашли спасатели на льду Ладожского озера в деревне Ганнибаловка

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

В Шлиссельбурге на льду озера нашли труп неизвестного мужчины. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Дежурной смене поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 6 марта поступило сообщение о том, что на льду Ладожского озера в районе деревни Ганнибаловка обнаружен человек без признаков жизни.

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются.

Утром, 6 марта, двое мужчин на снегоходе провалились под лёд реки Волхов. Им помогли спасатели.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области