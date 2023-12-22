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Тело мужчины нашли спасатели на льду Ладожского озера в деревне Ганнибаловка
Сегодня, 16:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Тело мужчины нашли спасатели на льду Ладожского озера в деревне Ганнибаловка

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Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции.

В Шлиссельбурге на льду озера нашли труп неизвестного мужчины. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Дежурной смене поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга 6 марта поступило сообщение о том, что на льду Ладожского озера в районе деревни Ганнибаловка обнаружен человек без признаков жизни.

Спасатели транспортировали погибшего мужчину на берег и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются. 

Утром, 6 марта, двое мужчин на снегоходе провалились под лёд реки Волхов. Им помогли спасатели. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Теги: ладожское озеро, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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