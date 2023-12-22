Утром под лёд реки Волхов провалились рыбаки

Один мужчина самостоятельно выбрался из воды, забравшись на льдину.

Утром, 6 марта, двое мужчин на снегоходе провалились под лёд реки Волхов. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

На место случившегося за несколько минут прибыли спасатели поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. К этому моменту один мужчина выбрался из воды, забравшись на льдину. Второго рыбака вытащили из воды. Пострадавших доставили на берег. Их передали сотрудникам скорой помощи. От госпитализации мужчины отказались.

Уважаемые жители и гости Ленинградской области! От соблюдения правил безопасного поведения при нахождении на льду и выполнения требований о запрете выхода и выезда на лед зависит ваша жизнь и здоровье. Берегите себя и своих близких! Аварийно-спасательная служба Ленобласти

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Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО