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В поселке Песочный пламя охватило две бытовки
Сегодня, 10:46
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В поселке Песочный пламя охватило две бытовки

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Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.         

Во вторник утром, 6 марта, пожар произошел в Курортном районе. В Песочном на Садовой, 85, горели две бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 9:46. Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.           

В двух бытовках размерами 2х3 метра и 2х4 метра происходило горение по всей площади.   

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 10:27 пожар ликвидировали.  По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Заневском проспекте утром горела кухня в кафе.

Фото: Unsplash

Теги: мчс, песочный, пожар в бытовках, садовая улица, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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