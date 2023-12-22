В поселке Песочный пламя охватило две бытовки

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

Во вторник утром, 6 марта, пожар произошел в Курортном районе. В Песочном на Садовой, 85, горели две бытовки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 9:46. Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины.

В двух бытовках размерами 2х3 метра и 2х4 метра происходило горение по всей площади. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В 10:27 пожар ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Заневском проспекте утром горела кухня в кафе.

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