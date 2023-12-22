На Заневском проспекте утром горела кухня в кафе

Огонь охватил один квадратный метр.

В Красногвардейском районе утром заволокло дымом кафе. Пожар произошел на Заневском проспекте в доме № 19. На кухне пламя охватило один "квадрат". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Очевидцы обратились к дежурному в 5:08. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Пламя потушили за 22 минуты. В 5:30 утра пожар ликвидировали.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Большевиков обгорела обстановка в квартире.

Фото: Unsplash

