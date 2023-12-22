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На Заневском проспекте утром горела кухня в кафе
Сегодня, 10:06
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На Заневском проспекте утром горела кухня в кафе

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Огонь охватил один квадратный метр.

В Красногвардейском  районе утром заволокло дымом кафе. Пожар произошел на Заневском проспекте в доме № 19. На кухне пламя охватило один "квадрат". Об этом сообщили  в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Очевидцы обратились к дежурному в 5:08. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.  Пламя потушили за 22 минуты. В 5:30 утра пожар ликвидировали. 

Сведения о пострадавших не поступали.  Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Большевиков обгорела обстановка в квартире.

Фото: Unsplash
 

Теги: заневский проспект, мчс, пожарные, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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