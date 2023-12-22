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На проспекте Большевиков обгорела обстановка в квартире
Сегодня, 9:39
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На проспекте Большевиков обгорела обстановка в квартире

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В Невском районе ночью тушили квартиру.

В Невском районе в ночь с 5 на 6 марта произошел пожар. На проспекте Большевиков в доме № 26 полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:53. К этому часу в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади два "квадрата". 

Пожар потушили 15 спасателей и три спецмашины. Они справились за полчаса. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что петербургский школьник оказался в реанимации после неудачного съезда по перилам.

Фото: Piter.tv 

Теги: мчс, пожар в квартире, пожарные, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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