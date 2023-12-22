На проспекте Большевиков обгорела обстановка в квартире

В Невском районе ночью тушили квартиру.

В Невском районе в ночь с 5 на 6 марта произошел пожар. На проспекте Большевиков в доме № 26 полыхала квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:53. К этому часу в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади два "квадрата".

Пожар потушили 15 спасателей и три спецмашины. Они справились за полчаса.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv