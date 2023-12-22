Петербургский школьник оказался в реанимации после неудачного съезда по перилам

Мальчик спешил в столовую и упал в лестничный пролёт.

Во вторник, 5 марта, из школы Курортного района был госпитализирован 11-летний ученик пятого класса. Как стало известно Piter.TV, мальчик попал в реанимацию после неудачного съезда по перилам в школьном коридоре.

Установлено, что ребёнок спешил в столовую во время перемены и решил ускорить свой путь, но в итоге сорвался и упал в лестничный пролёт. Пострадавший получил ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием контузионных очагов в левой лобной доли, пневмоцефалию, перелом лобной кости с переходом на основание черепа в проекции ПЧЯ, перелом медиальной, нижней стенок левой орбиты передней стенки левой ОЧМТ без смещения, ушибленную рана лобной области, посттравматический шейный меозит, закрытый остеоэпифизеолис правой лучевой кости со смещением и ушиб мягких тканей левого локтевого сустава. Он находится в тяжёлом состоянии.

Мальчик проживает в полной многодетной семье, имеет пять братьев и сестёр. По месту учебы ребёнок характеризуются положительно.

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Фото: Piter.TV