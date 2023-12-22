Учитель физкультуры выбил два зуба петербургскому школьнику

Родители пострадавшего ребёнка обратились в полицию, его отправили в травмпункт.

В Красносельском районе Петербурга учитель физкультуры случайно выбил два зуба одному из учеников начальной школы. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что школьник пытался испугать сверстника и спрятался. Он резко выскочил из-за угла и, к несчастью, испугал преподавателя физкультуры. От неожиданности учитель, мгновенно среагировав, сильно ударил ребенка кулаком в лицо. Учитель обладает большим опытом в японском боевом искусстве айкидо и иногда проявляет слишком строгое отношение к ученикам.

По факту случившегося в отношении педагога было составлено замечание от заместителя директора. Сам он подготовил письменное объяснение, проводится проверка. Родители пострадавшего ребёнка обратились в полицию, школьника отправили в травмпункт.

Ранее третьеклассник получил ожог глаза во время конфликта его отца с водителем на Большевиков.

Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)