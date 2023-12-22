Третьеклассник получил ожог глаза во время конфликта его отца с водителем на Большевиков

Мальчик шёл по дворовой территории с отцом, который отказался уступить дорогу ехавшей сзади машине. В результате водитель открыл окно и распылил газовый баллон.

Вечером во вторник, 26 февраля, в больницу бригадой скорой медицинской помощи был доставлен девятилетний ученик третьего класса с химическим ожогом конъюнктивы глаза. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчик находился в состоянии средней степени тяжести, его отправили на на амбулаторное лечение. Со слов отца ребёнка, он со своим сыном шёл по дворовой территории на проспекте Большевиков и отказался уступить дорогу ехавшей сзади машине Hyundai Solaris вишневого цвета. Водитель начал сигналить: произошёл конфликт, в результате которого водитель, открыв окно, распылил газовый баллон. Струя попала в ребёнка.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге неизвестный напал на десятиклассника из-за громкой музыки.

Фото: Piter.TV