Третьеклассник получил ожог глаза во время конфликта его отца с водителем на Большевиков

Вечером во вторник, 26 февраля, в больницу бригадой скорой медицинской помощи был доставлен девятилетний ученик третьего класса с химическим ожогом конъюнктивы глаза. Об этом стало известно Piter.TV.
Мальчик находился в состоянии средней степени тяжести, его отправили на на амбулаторное лечение. Со слов отца ребёнка, он со своим сыном шёл по дворовой территории на проспекте Большевиков и отказался уступить дорогу ехавшей сзади машине Hyundai Solaris вишневого цвета. Водитель начал сигналить: произошёл конфликт, в результате которого водитель, открыв окно, распылил газовый баллон. Струя попала в ребёнка.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге неизвестный напал на десятиклассника из-за громкой музыки.
Фото: Piter.TV
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