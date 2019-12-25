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С Бугровского маяка эвакуировали мужчину
Сегодня, 15:31
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С Бугровского маяка эвакуировали мужчину

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Пострадавшего доставили в больницу.

С Бугровского маяка эвакуировали мужчину. Его передали сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 

Сегодня, 19 июня, дежурной смене поисково-спасательного отряда  Шлиссельбурга поступила заявка о спасении мужчины. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Спасатели по каналу транспортировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.

Пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти

Ранее мы писали, что тверские спасатели вызволили женщину, которая два дня пролежала под рухнувшим потолком.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: бугровский маяк, мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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