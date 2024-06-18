Тверские спасатели вызволили женщину, которая два дня пролежала под рухнувшим потолком

У пациентки зафиксирован перелом обеих ног.

Жительницу Тверской области спасли после обрушения потолка. Соответствующее заявление сделали российские представители экстренных служб по региону. Известно, что инцидент зафиксирован в деревне Дели. В ГУ МЧС обратились обеспокоенные коллеги, которые заметили, что женщина отсутствует на рабочем месте. Специалисты установили, что в частном доме у местной жительницы обрушилось потолочное перекрытие, под конструкциями женщина пролежала два дня. Сейчас потерпевшая передана медицинскому персоналу.

В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Во время пожара на проспекте Энтузиастов погиб мужчина.

Фото и видео: ГУ МЧС России