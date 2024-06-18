  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
71
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Тверские спасатели вызволили женщину, которая два дня пролежала под рухнувшим потолком

0 0

У пациентки зафиксирован перелом обеих ног.

Жительницу Тверской области спасли после обрушения потолка. Соответствующее заявление сделали российские представители экстренных служб по региону. Известно, что инцидент зафиксирован в деревне Дели. В ГУ МЧС обратились обеспокоенные коллеги, которые заметили, что женщина отсутствует на рабочем месте. Специалисты установили, что в частном доме у местной жительницы обрушилось потолочное перекрытие, под конструкциями женщина пролежала два дня. Сейчас потерпевшая передана медицинскому персоналу.

В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног.

пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Во время пожара на проспекте Энтузиастов погиб мужчина.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, тверская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии