Тверские спасатели вызволили женщину, которая два дня пролежала под рухнувшим потолком

Жительницу Тверской области спасли после обрушения потолка. Соответствующее заявление сделали российские представители экстренных служб по региону. Известно, что инцидент зафиксирован в деревне Дели. В ГУ МЧС обратились обеспокоенные коллеги, которые заметили, что женщина отсутствует на рабочем месте. Специалисты установили, что в частном доме у местной жительницы обрушилось потолочное перекрытие, под конструкциями женщина пролежала два дня. Сейчас потерпевшая передана медицинскому персоналу.
В результате происшествия у пострадавшей диагностированы переломы обеих ног.
пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону
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Фото и видео: ГУ МЧС России
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