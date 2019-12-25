Рабочая неделя в Петербурге начнется с пяти гидравлических испытаний

Испытания состоятся в Московском, Приморском, Пушкинском и Колпинском районах.

В Петербурге 27 июля проведут пять гидравлических испытаний, рассказали в АО "ТЭК СПб".

В Московском районе проверят тепловые сети к домам 94, 96, 98 по Московскому проспекту и на территории, ограниченной Московским проспектом, Детским переулком и Малой Митрофаньевской улицей. В Приморском районе проверке повышенным давлением подвергнется магистральная теплосеть Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной вдоль Лахтинского разлива и Мебельной улицы.

В Пушкинском районе протестируют трубопроводы в Павловске на территории, которая ограничена Слуцкой и Детскосельской улицами, улицей Толмачева и Гуммолосаровской улицей. В Колпинском районе испытают сети в Саперном в границах Дорожной улицы и Петрозаводского шоссе.

Ранее на Piter.TV: на Пискаревской котельной к 2027 году заменят котлы для улучшения теплоснабжения 120 тыс. жителей.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга