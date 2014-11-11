Суд взыскал с "Леноблзем" 581 млн рублей за свалку отходов IV класса в Тосненском районе

На площади более 3 тысяч квадратных метров было размещено 6 367 кубических метров отходов, что привело к серьезному загрязнению лесного участка.

Арбитражный суд удовлетворил иск Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, обязав компанию ООО "Леноблзем" выплатить свыше 581 миллионов рублей. Средства будут перечислены в бюджет Тосненского муниципального района в качестве компенсации за нанесенный природе ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной судебного разбирательства стало обнаружение на территории, предназначенной для кемпинга, несанкционированной свалки. На площади более 3 тысяч квадратных метров было размещено 6 367 кубических метров отходов IV класса опасности, что привело к серьезному загрязнению лесного участка.

Как уточнила главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Ленинградской области Рамила Агаева, в ооснову судебного дела легли материалы обследований Комитета и Экомилиции, а масштаб нарушения подтвердили результаты геодезических измерений, отобранных проб и экспертные заключения. Ознакомившись с доказательной базой, суд констатировал факт несанкционированного размещения отходов, которое повлекло за собой загрязнение лесного участка.

Суд признал вину компании, опираясь на предоставленные доказательства и нормы природоохранного законодательства. Сумма взыскания была рассчитана исходя из полного объема причиненного экологического вреда.

Ранее мы сообщили о том, что суд обязал владельца участка в деревне Аро ликвидировать свалку из 100 кубометров бетона за три месяца.

Фото: пресс-служба Комитета госэконадзора Ленобласти