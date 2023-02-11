Суд обязал владельца участка в деревне Аро ликвидировать свалку из 100 кубометров бетона за три месяца

Ликвидация свалки остается на контроле областного Эконадзора.

Всеволожский городской суд удовлетворил иск регионального Госэконадзора к владельцу земельного участка в деревне Аро. Как сообщает пресс-служба Эконадзора Ленобласти, нарушитель обязан за свой счет и безопасным для экологии способом убрать несанкционированную свалку в течение трех месяцев.

Поводом для обращения в суд стали результаты проверки специалистов Экомилиции и профильного комитета. На участке было обнаружено более 100 кубометров строительных отходов – бой бетона и кирпича.

Правообладатель земли, у которого отсутствовало разрешение на работу с отходами, дважды получал официальные предписания об устранении нарушения, но проигнорировал их. За неисполнение требований он был привлечен к административной ответственности, после чего комитет подал исковое заявление.

В ходе судебного разбирательства ответчик полностью признал требования ведомства. Ликвидация свалки остается на контроле областного Эконадзора.

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Фото: МАКС / Эконадзор Ленобласти