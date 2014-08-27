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Опасность БПЛА объявлена в Ленобласти
Сегодня, 8:21
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Опасность БПЛА объявлена в Ленобласти

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Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 28 июля рассказал губернатор Александр Дрозденко. 

Возможно понижение скорости мобильного интернета.

Александр Дрозденко, губернатор

Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ожидаются корректировки в расписании. Статус вашего перелета получится узнать с помощью онлайн-табло, добавили в Росавиации. 

Ранее на Piter.TV: атака БПЛА на Ленобласть 24 июля стала уголовным делом по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Были нанесены удары по складам компании Wildberries в деревне Новосаратовка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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