Опасность БПЛА объявлена в Ленобласти

Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Об этом утром 28 июля рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Возможно понижение скорости мобильного интернета. Александр Дрозденко, губернатор

Петербургский аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ожидаются корректировки в расписании. Статус вашего перелета получится узнать с помощью онлайн-табло, добавили в Росавиации.

Ранее на Piter.TV: атака БПЛА на Ленобласть 24 июля стала уголовным делом по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Были нанесены удары по складам компании Wildberries в деревне Новосаратовка.

Фото: Piter.TV