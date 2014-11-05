Археологи нашли капсулу времени 1968 года в Старой Ладоге

Все образцы направят на лабораторные исследования.

В Ленинградской области в Старой Ладоге завершились раскопки кургана №11 – древнейшего могильника, связанного с варягами. Археологи обнаружили здесь крест возрастом более 1 тыс. лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 года, рассказал 28 июля губернатор Александр Дрозденко.

Найденное захоронение может быть старейшим христианским погребением в Восточной Европе. Оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика. Все образцы направят на лабораторные исследования.

Благодарю всех, кто участвовал в этой работе и помогал: археологов, попечительский совет Старой Ладоги, Алексея Леонидовича Кудрина. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее на Piter.TV: петербургские археологи создают цифровой архив мирового наследия в Африке и на Ближнем Востоке.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко