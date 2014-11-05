Археологи нашли капсулу времени 1968 года в Старой Ладоге

В Ленинградской области в Старой Ладоге завершились раскопки кургана №11 – древнейшего могильника, связанного с варягами. Археологи обнаружили здесь крест возрастом более 1 тыс. лет, боевой топор, ладейные заклепки и капсулу времени 1968 года, рассказал 28 июля губернатор Александр Дрозденко.
Найденное захоронение может быть старейшим христианским погребением в Восточной Европе. Оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика. Все образцы направят на лабораторные исследования.
Благодарю всех, кто участвовал в этой работе и помогал: археологов, попечительский совет Старой Ладоги, Алексея Леонидовича Кудрина.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
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Видео: Telegram / Александр Дрозденко
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