Петербургские археологи создают цифровой архив мирового наследия в Африке и на Ближнем Востоке

Первым объектом для 3D-картирования и геопространственной фиксации стал остров Маэ (Сейшелы).

Специалисты Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) запустили масштабный международный проект по цифровому документированию памятников исторического наследия. Как отметил губернатор Александр Беглов, экспертиза петербургских учёных востребована во всём мире.

Первым объектом для 3D-картирования и геопространственной фиксации стал остров Маэ (Сейшелы). Исследователи работают над руинами поселения Веннс-Таун, основанного в 1876 году. Работы ведутся на основании меморандума, подписанного с Министерством туризма и культуры Сейшельских островов в апреле 2026 года.

По словам директора ЦСА ИИМК РАН Натальи Соловьёвой, это часть глобального проекта по созданию цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира. Уже заключены договоры с Эфиопией и Намибией, подписан меморандум с Алжиром, а на начало июля запланировано соглашение с Палестиной. В апреле 2026 года прошла вторая экспедиция к мегалитическому могильнику Тия и в Харар — четвёртую святыню исламского мира. Кроме того, разработана дорожная карта работ, а с 27 июля по 1 августа в Петербурге пройдут практические занятия для намибийских специалистов по фотограмметрии. Вторая экспедиция туда запланирована на август-сентябрь.

Работа реставраторов из Петербурга уже получила высочайшую оценку ICOMOS (подразделение ЮНЕСКО), полностью поддержавшей предложенный ими проект реставрации Пальмиры.

Ранее мы сообщили о том, что археологи возобновят поиски места захоронения Александра Меншикова.

Фото: Правительство Петербурга

