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Нападение на судебных приставов в Петербурге обернулось уголовным делом
Сегодня, 12:34
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Нападение на судебных приставов в Петербурге обернулось уголовным делом

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Заведено дело по ст. 318 УК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о применении насилия в отношении судебных приставов в Петербурге. Об этом 31 марта сообщили в ведомстве. 

Напомним, 28 марта собственник одного из коммерческих зданий и представители власти потребовали от арендатора освободить помещение. Последний отказался, также во время конфликта к ним приехали уроженцы Азербайджана, избившие приставов. Заведено уголовное дело по ст. 318 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе проводят проверку по факту похищения мигранта. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: нападение, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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