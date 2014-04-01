Нападение на судебных приставов в Петербурге обернулось уголовным делом

Заведено дело по ст. 318 УК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о применении насилия в отношении судебных приставов в Петербурге. Об этом 31 марта сообщили в ведомстве.

Напомним, 28 марта собственник одного из коммерческих зданий и представители власти потребовали от арендатора освободить помещение. Последний отказался, также во время конфликта к ним приехали уроженцы Азербайджана, избившие приставов. Заведено уголовное дело по ст. 318 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе проводят проверку по факту похищения мигранта.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу