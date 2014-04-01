Бастрыкин заинтересовался нападением на судебных приставов в Петербурге

Следователи города уже начали процессуальную проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об избиении представителей власти в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 30 марта.

Уточняется, что 28 марта собственник одного из коммерческих зданий в присутствии судебных приставов потребовал от арендатора освободить помещение, на что получил отказ. Во время перепалки на место прибыли уроженцы Азербайджана, которые избили представителей власти.

Следователи города уже начали процессуальную проверку.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СК РФ