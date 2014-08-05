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Рецидивист напал на автомобиль скорой на Комендантском проспекте
Сегодня, 8:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рецидивист напал на автомобиль скорой на Комендантском проспекте

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Подозреваемый ранее судим за кражи, грабежи, наркотики и мошенничество.

На Комендантском проспекте напали на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Около девяти часов вечера 26 марта у парадной дома 36, корпус 2 по Комендантскому проспекту 28-летний мужчина стал угрожать бригаде скорой помощи, а затем стал бить самокатом по автомобилю Ford Transit.

Хулигана задержали по заявлению водителя скорой через 20 мину у дома 4/3 по улице Маршала Новикова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее судим за кражи, грабежи, наркотики и мошенничество.

В феврале пьяный мужчина избил женщину-фельдшера в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, нападение, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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