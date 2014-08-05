Рецидивист напал на автомобиль скорой на Комендантском проспекте

Подозреваемый ранее судим за кражи, грабежи, наркотики и мошенничество.

На Комендантском проспекте напали на бригаду скорой помощи. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

Около девяти часов вечера 26 марта у парадной дома 36, корпус 2 по Комендантскому проспекту 28-летний мужчина стал угрожать бригаде скорой помощи, а затем стал бить самокатом по автомобилю Ford Transit.

Хулигана задержали по заявлению водителя скорой через 20 мину у дома 4/3 по улице Маршала Новикова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее судим за кражи, грабежи, наркотики и мошенничество.

В феврале пьяный мужчина избил женщину-фельдшера в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV