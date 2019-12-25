Стрельба из списанного оружия в Ленобласти закончилась задержанием

Двое мужчин устроили стрельбу холостыми во Всеволожском районе

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила о задержании двоих мужчин, 54 и 39 лет, стрелявших из оружия в поселке Рахья Всеволожского района. Наряд полиции отправился на поиск стрелков после звонка от местной жительницы, сообщившей о выстрелах. На месте выяснилось, что импровизированный салют устроили мужчины, которые палили в воздух из охолощённого, то есть, приспособленного только для стрельбы холостыми патронами оружия.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для выяснения обстоятельств оба стрелка были доставлены в территориальный отдел полиции.

В апреле житель Невского района открыл стрельбу в воздух из травматического пистолета после конфликта с таксистом.

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