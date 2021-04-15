Пассажир решил пострелять в воздух в Невском районе из-за отказа таксиста его везти

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Невского района начал стрелять в воздух из травматического пистолета после конфликта с таксистом, который отказался его везти. В отношении хулигана составили протокол за административное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Таксист обратился в полицию в 23-м часу 14-го апреля. По его словам, у дома №14 по проспекте Пятилеток стреляет мужчина. 37-летнего "стрелка" доставили на медосвидетельствование, оно показало, что пассажир был пьян. В полиции составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV о том, что женщина накинулась на 14-летнюю девочку из-за того, что та забралась на лавочку с ногами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО