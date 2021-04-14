Стала известна причина, по которой женщина вырвала волосы подростку на площадке на Гражданском проспекте

Личность второй стороны конфликта пока не установили.

Полиция проводит проверку по факту конфликта женщины и девочки на площадке в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Мама потерпевшей обратилась в полицию днем 13-го апреля. Она рассказала о том, что неизвестная женщина в состоянии алкогольного опьянения вырвала волосы ее 14-летней дочери. Несовершеннолетняя самостоятельно обратилась в травмпункт. Ей оказали помощь, после чего отпустили.

Как оказалось, конфликт произошел не из-за шумного поведения, как ранее рассказал Piter.TV, а из-за того, что подросток забралась с ногами на лавочку. Это не понравилось неизвестной женщине, которая сделала ей замечание. Нападавшую разыскивают.

Видео: Piter.TV