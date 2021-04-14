На Гражданском проспекте женщина ударила школьницу

Из травмпункта в полицию поступила телефонограмма о том, что школьница получила ушиб пальца на руке.

В Петербурге на одной из детских площадок женщина ударила 13-летнюю школьницу за шумные игры. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию мама девочки обратилась 13 апреля и рассказала, что неизвестная избила ее дочь-семиклассницу на детской площадке. Девочка рассказала, что она была на площадке с однколассником, они играли, смеялись и прыгали по скамейкам. Шум не понравился женщине, она сделала им замечание. Через некоторое время она вернулась схватила девочку за плечо, встряхнула, она от этого упала. Пострадавшая рассказала, что впервые видела эту женщину.

Из травмпункта в полицию поступила телефонограмма о том, что школьница получила ушиб пальца на руке.

Недавно в Ленобласти школьница заявила о сексуальном насилии со стороны отчима.

Видео: Piter.tv