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В Ленобласти школьница заявила о сексуальном насилии со стороны отчима
Сегодня, 9:12
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nastya960

В Ленобласти школьница заявила о сексуальном насилии со стороны отчима

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Девушка рассказала об этом инспектору по делам несовершеннолетних.

В Ленобласти девушка рассказала инспектору по делам несовершеннолетних о сексуальном насилии со стороны отчима. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

К инспектору 7 апреля обратилась 16-летняя девушка, которая рассказала, что зимой 2016 года ее отчим совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее педагога-психолога из Ленобласти изобличили в сексуальном насилии над еще несколькими детьми.

Фото: Piter.tv

Теги: несовершеннолетняя, сексуальное насилие
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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