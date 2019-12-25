В Ленобласти школьница заявила о сексуальном насилии со стороны отчима

Девушка рассказала об этом инспектору по делам несовершеннолетних.

В Ленобласти девушка рассказала инспектору по делам несовершеннолетних о сексуальном насилии со стороны отчима. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

К инспектору 7 апреля обратилась 16-летняя девушка, которая рассказала, что зимой 2016 года ее отчим совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее педагога-психолога из Ленобласти изобличили в сексуальном насилии над еще несколькими детьми.

Фото: Piter.tv