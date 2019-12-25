Педагога-психолога из Ленобласти изобличили в сексуальном насилии над еще несколькими детьми

Мужчина был задержан в марте 2021 года.

Задержанного в марте 60-летнего педагога-психолога из Ленобласти дополнительно изобличили в нескольких эпизодах преступлений. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, педагог дополнительно изобличен в том, что в период с июня 2014 года по август 2016 года совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего Н., 2005 года рождения. Во вторник, 6 апреля по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Также в период с марта 2012 года по август 2013 года подозреваемый совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего Н. 2000 года рождения. И в период с июня 2015 года по декабрь 2018 года педагог совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего М. 2004 года рождения.

Подозреваемый продолжает находится под стражей.

Фото: Piter.tv