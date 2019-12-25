В Ленобласти школьного преподавателя обвинили в развращении мальчиков

Первым в полицию с заявлением обратился папа 13-летнего мальчика.

Школьного преподавателя-психолога из Всеволожского района Ленобласти обвинили в педофилии – его подозревают в развращении мальчиков. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Первым в полицию с заявлением обратился папа 13-летнего мальчика. Он рассказал, что в период с октября по ноябрь 2020 года, 60-летний педагог неоднократно трогал руками наружные половые органы его несовершеннолетнего сына.

Также в полицию обратился учащийся 4 курса ФГОУ ВО "СПб ИТМО", с заявлением о том, что в период с мая 2010 года по октябрь 2012 года Филиппов Л.И совершал в отношении него иные действия сексуального характера (неоднократно мастурбировал половой член потерпевшего).

Учителя задержали, он уже дал признательные показания, возбуждены два уголовных дела — за развратные и насильственные действия. Сейчас идёт проверка, нет ли у него других жертв.

Также накануне в Ленобласти мужчина с залысинами изнасиловал уборщицу в подвале. Он зашел за ней, когда та спустилась в подвал за песком.

Фото: Piter.tv