В Ленобласти мужчина с залысинами изнасиловал уборщицу в подвале

Женщина спускалась в подвал за песком.

В Ленобласти мужчина изнасиловал уборщицу. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 марта обратилась женщина, работающая уборщицей в поселке Важины (Подпорожский район Ленобласти). Она рассказала, что 16 марта в период с 10:00 до 10:30 38-летний В. вошел в подвал дома 7 по улице Осташева, в след за ней (она спускалась за песком), где применил физическую силу и скрылся.

Потерпевшая направлена в ГБУЗ ЛО Подпорожскую Межрайонную больницу. Приметы злоумышленника: на вид 35-40 лет, рост 175 см, плотного телосложения, волосы светлые, вьющиеся, имеет залысины. Одет: куртка болотного цвета до пояса.

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