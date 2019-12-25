В коммуналке на Загребском бульваре изнасиловали пенсионерку с болезнью Альцгеймера

В полицию обратился сын пострадавшей.

В коммуналке по Загребскому бульвару неизвестный изнасиловал пенсионерку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 28-летний сын пострадавшей. Он рассказал, что в коммуналке на Загребском бульваре произошло изнасилование. Полицейские нашли по указанному адресу 57-летнюю женщину с признаками изнасилования. Со слов заявителя, у его матери болезнь Альцгеймера*.

Позже из НИИ скорой помощи поступила телефонограмма о том, что к ним поступила пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, гематомой подбородка, маточным кровотечением неясной этиологии, изнасилованием под вопросом. Женщина находится в тяжелом состоянии.

Изъято: следы рук, следы обуви, постельное белье, одежда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

*Болезнь Альцгеймера – заболевание головного мозга, возникающее обычно после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности.

Ранее в Отрадном таксист изнасиловал пассажирку и спросил, понравилось ли ей.

Фото: Piter.tv