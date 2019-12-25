В Отрадном таксист изнасиловал пассажирку и спросил, понравилось ли ей

После он отвез заявительницу по указанному адресу и скрылся в неизвестном направлении.

Жительницу Отрадного в автомобиле такси изнасиловал водитель. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая 1983 года рождения рассказала в полиции, что 17 февраля около 1:30 она вышла из круглосуточного магазина в Отрадном и вызвала такси, чтобы поехать к друзьям. К магазину подъехал автомобиль BMW под управлением мужчины нерусской национальности. Когда женщина села на заднее сиденье, водитель заломил ей руки, стал целовать в шею, лицо, грудь, а после стянул штаны и произвел половой акт в естественной форме, против ее воли.

После изнасилования мужчина пересел снова за руль и спросил у потерпевшей "тебе понравилось?". После он отвез заявительницу по указанному адресу и скрылся в неизвестном направлении. Как рассказала пострадавшая, номер таксиста ей дала продавщица в магазине.

Приметы неизвестного: говорит с украинским акцентом, был одет в темную куртку и темные штаны, на штанах был коричневый ремень.

В январе в Петербурге задержали молодого мигранта за изнасилование 7-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv