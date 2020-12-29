В Петербурге задержали молодого мигранта за изнасилование 7-летнего мальчика

В полицию обратилась мать ребенка.

Вечером 24 января в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 26-летняя девушка и заявила об изнасиловании своего малолетнего сына. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, преступление произошло в 2018 году. Мать ребенка обвиняет в содеянном брата ее бывшего мужа, 27-летнего гражданина Таджикистана, проживающего в Петербурге без регистрации. Петербурженка уверена, что мужчина неоднократно насиловал ее 7-летнего сына.

Подозреваемого в совершении преступления задержали в съемной квартире дома на улице Карташихина. Сейчас он находится в изоляторе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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