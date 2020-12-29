Пенсионер ощупал половые органы подростка в квартире на Канонерском острове

В полицию обратилась сестра потерпевшего юноши.

В воскресенье, 24 января, в полицию Петербурга обратилась 26-летняя девушка и заявила о противоправных действиях, совершенных в отношении ее брата, не достигшего 16-летнего возраста. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в неустановленный период времени, но не позднее 19 часов 24 января. По словам заявительницы, 62-летний пенсионер, находясь в своей квартире дома №14 на Канонерском острове, приставал к ее несовершеннолетнему брату 2005 года рождения. С целью удовлетворения своей половой страсти и возбуждения нездорового полового влечения мужчина прикасался и ощупывал половые органы подростка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Подозреваемого задержали по горячим следам. В отношении него выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Ленобласти осудили мужчину, который изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV