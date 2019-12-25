Выплаты в 1 млн рублей семьям погибших в школе в Казани произведут 12 мая

Деньги выделит правительство Татарстана.

Выплаты семьям погибших при стрельбе в школе в Казани будут произведены до конца среды. Об этом на пресс-конференции, посвященной оказанию помощи пострадавшим в трагедии 11 мая рассказала региональный министр по труду и социальной защите Эльмира Зарипова.

Сейчас мы оперативно отрабатываем со Следственным комитетом постановление о признании пострадавшими и планируем, что сегодня к концу дня выплаты в 1 млн рублей на погибшего будут произведены. Эльмира Зарипова, министр труда Татарстана

Чиновница напомнила журналистам, что выплаты будут произведены региональными властями после того, как специалисты произведут оценку о степени причиненного вреда и состоится судебно-медицинская экспертиза.

В Казани похоронили закрывшую собой школьников при стрельбе учительницу.