План стрелка не сработал и оперативники смогли обыскать помещение.

Перед уходом в гимназию Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала BAZA. По информации от источника, 1-летний юноша, устроивший стрельбу в Казани 11 мая, около девяти часов утра того же дня облил одну из дверей дома, в котором он живет, селитрой. После этого юноша поджег жидкость и вышел на улицу. Однако его план не сработал, так как пламя так и не разгорелось. Поэтому следователям удалось провести обыск в помещении после трагедии и задержания преступника.

В СМИ уточнили, что кроме нескольких упаковок селитры дома у подозреваемого оперативники также нашли неизвестное порошкообразное вещество, алюминиевую пудру и бутылку с настойкой лекарства "Мухомор". При себе у задержанного Галявиева кроме ружья "Хатсан Эскорт" были 445 патронов, холодной оружие (нож), а также несколько десятков гаек.

Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба.

Фото: соцсети