Альфия Мустафина когда-то была классным руководителем у Ильназа Галявиева.

Жена пострадавшего при стрельбе в Казани рассказала о случившемся. В интервью для Пятого канала Альфия Мустафина сообщила, что ее муж был ранен одним из первых 19-летним Ильназом Галявиевым. Мужчина находился около входа в школу, когда бывший ученик вошел в помещение с оружием. В этот момент сама Альфия смогла укрыться в одном из кабинетов вместе с учащимися.

Начался второй урок. По громкой связи директор объявила: "Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте". Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно — там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. очевидица стрельбы в Казани Альфия Мустафина

Женщина рассказала, что она слышала приказ открыть дверь, но проигнорировала это требование. Она смогла выйти из помещение вместе с детьми только когда пришла директор гимназии. К этому моменту во дворе уже столпились родители, родственники. На траве около школы женщина увидела пострадавших и бригады скорой помощи. В этот момент Альфия начала звонить мужу, но тот не отвечал. Спустя некоторое время она узнала, что его увезли в больницу. На протяжении пяти с половиной часов раненого оперировали. Мужчина был ранен в голову, ногу и живот. По словам героини истории, ее муж встал на пути у стрелка и отказался пускать его в помещение.

Известно, что Альфия Мустафина в 2017 году была у подозреваемого Ильназа Галявиева классным руководителем. Она охарактеризовала мальчика как спокойного, тихого "хорошиста". Она вспомнила, что юноша избегал больших компаний.

Перед уходом в гимназию Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру.

Фото: соцсети