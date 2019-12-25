Похороны состоятся за счет властей Татарстана.

Тела погибших при стрельбе в казанской школе начали выдавать родным. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители администрации города.

Сегодня утром началась выдача тел родственникам. источник агентства

Напомним, что глава региона Рустам Минниханов ранее сообщил, что власти Татарстана возьмут на себя организацию похорон жертв стрелка, напавшего на здание 17 гимназии в Казани. Согласно официальным данным, погибли семеро детей и две учительницы. Пострадавшими считаются еще 21 человек. Следственный комитета полагает, что преступление совершено 19-летним юношей, который четыре года назад обучался в гимназии. Ильназ Галявиев до недавнего времени был студентом колледжа. Однако его отчислили со специальности из-за прогулов. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье за убийство двух и более человек. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Перед уходом в гимназию Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру.

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