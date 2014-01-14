Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о нападении на школу в Казани

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани. Расследованием трагедии займутся в Следственном комитете России. Об этом журналистам рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По информации от чиновницы, возбуждено уголовное дело о массовом убийстве в гимназии под номером 175.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ. Председателем СК Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы уголовного дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

В Национальном антитеррористическом комитете ранее заявили, что молодой человек проник в учебное учреждение с оружием в руках через главный вход. Он открыл стрельбу по детям и сотрудникам гимназии. Личность подозреваемого установлена, он задержан. Местный житель 2001 года рождения, открывший огонь, четыре года назад обучался в этой школе.

СМИ: Казанская школа №175 отказалась от услуг ЧОП после пандемии из-за повышения цены. Спецборт ГУ МЧС вылетел из Подмосковья для эвакуации пострадавших в Казани.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет СК РФ

