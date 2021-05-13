Еще один несовершеннолетний пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

В тяжелом состоянии находятся четыре ребенка, которых привезли из Казани в Москву. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в медицинских службах региона. По информации специалистов, еще один несовершеннолетний пациент - в крайне тяжелом положении. В основном у детей зафиксированы либо огнестрельные ранения, либо переломы.

Полет никак на состоянии детей не отразился. Пока без изменений. Состояние четырех детей оценивается как тяжелое, еще одного - как крайне тяжелое. Все стабильные. источник агентства

Напомним, что трагедия произошла 11 мая в здании 175 гимназии в Казани. Стрельбу устроил 19-летний юноша, закончивший обучение четыре года назад. Жертвами стали девять человек, включая двух педагогов и семерых учащихся. Пострадавшими считаются более 20 человек. Спецборт МЧС накануне доставил на лечение в столицу пятерых несовершеннолетних и четверых взрослых. Остальные пациенты остаются в больницах Татарстана.

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Видео: Telegram/ Агентство "Москва", Life Shot