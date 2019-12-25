СМИ: стрелок из Казани Ильназ Галявиев устроил голодовку

Юноша заявил, что не раскаивается в убийстве детей и учителей в гимназии.

Ильназ Галявиев отказывается от еды. С сегодняшнего дня он держит "голодовку". Уже 12 мая 19-летний юноша отказался от приема завтрака и обеда. Он сообщил, что изначально планировать убить порядка 20 человек, но потом решил лишить жизни стольких жертв, на скольких у него хватит возможностей. Он добавил, что надеялся на то, что все, в кого он стрелял, оказались мертвы. В настоящее время юноша арестован по решению суда.

В содеянном я не раскаиваюсь, вину в содеянном по российскому законодательству я признаю полностью, а по моему — нет. Считаю, что, убивая людей, я сделал правильно и совершил правильный поступок. Ильназ Галявиев, выдержка из допроса

Сразу после задержания Ильназ Галявиев попытался совершить самоубийство в машине полицейских. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала BAZA со ссылкой на информацию, опубликованную после допроса подозреваемого в стрельбе в гимназии под номером 175 в Казани.

В СМИ рассказали, что городская администрация выделила на систему безопасности в каждом учебном заведении по 15 тысяч рублей на год. При этом стоимость ружья, которое приобре стрелок - была выше, чем данная сумма. При этом, по данным BAZA, в конце 2020 года Минобрнауки Татарстана разместило тендер на охранные услуги. Выбранный подрядчик за 1,8 млн рублей обязался обеспечивать безопасность трех объектов ведомства.

Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга.

Фото: Telegram/BAZA