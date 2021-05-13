За час до нападения Ильназ Галявиев приходил в школу, чтобы свериться с расписанием

В первый раз из гимназии стрелка выгнала вахтерша.

За час до нападения 19-летний Ильназ Галявиев приходил в школу, в которой собирался устроить стрельбу. Будущий преступник посетил гимназию под номером 175 для того, чтобы свериться с учебным расписанием. На допросе арестованный признался, что хотел напасть на детей и сотрудников учреждения во время второго урока, поэтому ему важно было знать, когда он начнется. Вахтерша заметила незнакомого человека и выгнала его на улицу.

Известно, что после этого инцидента Галявиев дошёл до здания, расположенного в пяти минутах ходьбы от школы. Он ждал начала своей операции там. В доме он сделал распространяющуюся по социальным сетям фотографию в маске, после чего вернулся в гимназию. Он был на школьной территории к 09:26 часам утра 11 мая.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения из магазина в Йошкар-Оле. Именно в этом городе стрелок приобрел оружие, которое потом использовал в Казани.

Опубликована переписка учеников во время стрельбы в казанской школе.

Фото и видео: Telegram/Mash

