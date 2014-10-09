Детей призывали вести себя тихо, спокойно и держаться вместе.

Опубликована переписка учеников во время стрельбы в казанской школе. Скриншот сообщений между детьми из 8 "Б" класса и педагогом опубликован в Telegram-канале "Осторожно Новости". Известно, что общение происходило при помощи мессенджера в WhatsApp. В тот момент, когда 19-летний Ильназ Галявиев с оружием вошел в здание 175 гимназии, учащиеся заперлись в кабинете. Они находились около помещения, в котором преступник расстрелял семь несовершеннолетних из 8 "А" класса.

Учительница в переписке призвала детей не паниковать. Установлено, что учитель географии Татьяна Миничкина успокаивала ребят в тот момент, когда стрелок передвигался по гимназии в поиске жертв. Педагог попросила детей сидеть тихо и слушаться, а после объявления об эвакуации организованно выйти из кабинета.

Закройте дверь изнутри, хоть на швабру, хоть на что, держитесь все вместе. И не паникуйте! написала учительница

Известно, что еще одна учительница по имени Алла Пономарева до взрыва находилась на первом этаже школы. В момент стрельбы женщина с коллегами успели вывести из здания три класса через столовую. Дети отправились на пришкольный участок. Сын педагога учится в третьем классе данной гимназии. Он не пострадал.

Состояние 14 детей после нападения на казанскую школу оценивается как стабильное. Жена пострадавшего при стрельбе в Казани рассказала о случившемся.

Фото: Telegram/Осторожно Новости