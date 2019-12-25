Все пациенты, оставшиеся в Татарстане после стрельбы в казанской школе, стабильны.

Состояние 14 детей после нападения на казанскую школу оценивается как стабильное. Все пострадавшие находятся на лечении в Детской республиканской больнице Татарстана. В настоящее время жизням раненых и травмированных после трагедии, произошедшей 11 мая в здании гимназии под номером 175, ничего не угрожает. Такой информацией с местными журналистами поделилась заместитель главы пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением. Лилия Галимова, представитель пресс-службы главы Татарстана

Еще девять человек при помощи специального борта ГУ МЧС госпитализированы в Москву. Среди взрослых пациентов тяжелых нет. Однако четверо детей остаются в тяжелом состоянии, а еще один ребенок - в крайне тяжелом.

В Татарстане простились с погибшими при нападении на казанскую школу. Известно, что Галявиев пройдет психиатрическую экспертизу в Москве.

Фото: Piter.tv