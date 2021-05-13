Глава РФ объяснил, чему правительство научила трагедия в Казани.

Российский президент Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных заведений по всей стране. По словам политика, трагедия в гимназии под номером 175 показала правительству необходимость контроля за такой важной сферой как охрана образовательных заведений. По мнению главы государства, до сих пор в этом вопросе остаются проблемы.

Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил коллегам из кабинета министров о том, что подобное поручение делалось им в 2018 году. В тот же год соответствующее постановление правительства действительно вышло, но решение не было принято в полном размере и на должном уровне.

Золотов поддержал идею повышения возраста для покупки оружия до 21 года.

Видео: kremlin.ru