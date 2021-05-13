Золотов поддержал идею повышения возраста для покупки оружия до 21 года

Глава Росгвардии назвал необходимые меры контроля по обороту оружия.

Глава Росгвардии Виктор Золотов предлагает ввести обязательное психологическое тестирование перед получением медицинской справки на владение оружием. Об этом специалист заявил на правительственном заседании, посвященной трагедии в Казани.

Нам необходимо также совместно, непосредственно с Минздравом осуществлять психологическое тестирование. Я считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а в госструктурах. Виктор Золотов, глава Росгвардии

Эксперт напомнил, что для того, чтобы получить охотничий билет, кандидат должен пройти курс молодого бойца. Особенно это будет касаться тех, кто получает гладкоствольное оружие впервые. Также будут ужесточены требования к выдаче разрешающих документов на владение оружием. Возраст для выдачи оружия будет увеличен. Теперь иметь охотничье ружье можно будет только с 21 года. Полуавтоматическое оружие гражданам будет выдаваться после пяти лет владения гладкоствольным.

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за оборот оружия.

Видео: kremlin.ru