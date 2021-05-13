Российский президент Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Политик заметил, что все пострадавшие и семьи погибших в трагедии в 175 гимназии должны получить необходимую помощь от государства. Он уточнил, что медики делают все возможное для того, чтобы спасти жизни раненых и травмированных. Для этого используются все имеющиеся способы в сфере здравоохранения.

Глава государства дал поручение правительству оказать дополнительную помощь пострадавшим в Казане в виде выплат. Также кабмин сформирует единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты населения в общеобразовательных заведениях по стране. Контроль за оборотом оружие будет усилен, а решение по данному вопросу будут приниматься жестко.

Путин оценил мужество сотрудников учебного учреждения, которые спасали детей во время стрельбы и взрыва. Они получат награды заа героизм во время ЧП. В Кремле подчеркнули, что находятся на постоянной связи с руководством Татарстана и получают оперативные данные о ситуации в регионе.

Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны.

Видео: kremlin.ru