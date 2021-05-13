Амина Валеева рассказала о системе безопасности в казанской гимназии, в которой Ильназ Галявиев открыл огонь 11 мая.

Директор казанской школы, где была стрельба, объяснила отсутствие охраны. Амина Валеева объяснила журналистам, что с момента открытия учебного учреждения в 175 городской гимназии оформлялись трудовые договоры с ЧОПом. Однако контракт на оказание услуг не был продлен с марта 2020 года в связи с переходом учреждения на дистанционное обучение

Был выход на дистант, необходимость в охранных услугах и наличии охраны в школе при отсутствии обучающихся — этой необходимости не стало. Поэтому с марта 2020 года этот договор не был пролонгирован. Амина Валеева, директор гимназии

Директор отметила, что во время стрельбы сотрудники школы действовали оперативно и правильно. Школа оснащена тревожной кнопкой, а также системой "Безопасный город". Вход в здание возможен только через электронный магнитный замок. С начала текущего учебного года гимназия была закрыта для родителей из-за пандемии. Родственники могли провожать учащихся только до калитки. В общей сложности школу охраняют 11 наружных видеокамер, установленных по периметру территории, а также 24 камеры внутри здания. Мониторы слежения за ситуацией выводятся на место вахтера, а также в кабинет заместителя директора по воспитательной работе, в кабинете директора.

За час до нападения Ильназ Галявиев приходил в школу, чтобы свериться с расписанием.

Видео: Telegram / РИА Новости