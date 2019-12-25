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Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева
Сегодня, 14:25
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lesjasap

Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева

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Специалист заявил, что большая часть бюджета по развитию проекта идет на контроль за ПДД.

Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Ильназа Галявиева, которая преступник шел с ним по Казани. Не распознала ружье также и городская система видеонаблюдения. Из-за этого правоохранительные органы не были заранее предупреждены о возможной угрозе. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник НПО "Специальная техника и связь" от полиции РФ Геннадий Пучков.

Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, а правоохранительный сегмент получает лишь крохи.

Геннадий Пучков, эксперт

Напомним, что глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская объяснила в рамках форума, что выявить угрозу, исходящую от Ильназа Галявиева по социальным сетям также не представлялось возможным. Юноша ими не пользовался.

СМИ сообщили, откуда появились слухи о втором стрелке в казанской гимназии.

Фото: Telegram/Mash
 

Теги: infowatch, безопасный город, ильназ галявиев, казань, камера видеонаблюдения
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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