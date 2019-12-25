Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Галявиева

Специалист заявил, что большая часть бюджета по развитию проекта идет на контроль за ПДД.

Ученый объяснил, как "Безопасный город" не распознал оружие у Ильназа Галявиева, которая преступник шел с ним по Казани. Не распознала ружье также и городская система видеонаблюдения. Из-за этого правоохранительные органы не были заранее предупреждены о возможной угрозе. Такое заявление сделал ведущий научный сотрудник НПО "Специальная техника и связь" от полиции РФ Геннадий Пучков.

Я не удивляюсь, что в Татарстане не распознали винтовку, потому что большая часть бюджета уходит не на распознавание личности, а на создание систем контроля нарушений ПДД, а правоохранительный сегмент получает лишь крохи. Геннадий Пучков, эксперт

Напомним, что глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская объяснила в рамках форума, что выявить угрозу, исходящую от Ильназа Галявиева по социальным сетям также не представлялось возможным. Юноша ими не пользовался.

СМИ сообщили, откуда появились слухи о втором стрелке в казанской гимназии.

Фото: Telegram/Mash

