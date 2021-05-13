Ранее в МВД опровергли данные о втором стрелке в казанской гимназии.

СМИ сообщили, откуда появились слухи о втором стрелке в казанской гимназии. В Telegram-канале LifeShot заявили, что во время нападения на школу под номером 175 стали распространяться данные о том, что преступников, открывших огонь, было двое. После задержания Галявиева в помещении якобы находился второй злоумышленник, который держал детей и учителей в заложниках. Эти данные оперативно опровергли в МВД сообщив, что стрелок действовал один.

По предварительным сведениям, слухи возникли из-за того, что 19-летний стрелок дважды входил в один и тот же класс. Один из школьников подумал, что нападавших было двое. О "втором стрелке" дети стали передавать друг другу информацию во время эвакуации. В первые минуты спецоперации именно эти данные и были доведены до сведения экстренных служб, работавших на месте. Далее в СМИ распространились данные о том, что в помещении удерживаются шестеро или семеро человек. На самом деле к этому времени преступник был задержан полицией и силовиками, а оставшиеся в кабинете - убиты.

Стрелок из Казани Галявиев начал готовиться к преступлению ещё в начале марта. публиковано видео покупки оружия Ильназом Галявиевым, напавшим на школу в Казани.

Фото и видео: Telegram/LifeShot