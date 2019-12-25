Стрелок из Казани Галявиев начал готовиться к преступлению ещё в начале марта

Стали известны подробности подготовки атаки Ильназа Галявиева на гимназию в Казани.

Стрелок из Казани Ильназ Галявиев начал готовиться к преступлению ещё в начале марта. Молодой человек заказал селитру в магазине "Мегастрой". Шесть литров вещества, необходимого для изготовления взрывчатки преступнику доставили на дом. Юноша также пытался совершить покупку пяти литров перекиси, но не смог. Один из продавцов запомнил клиента как одного из худших для многие годы. Очевидец вспомнил, что 19-летний покупатель хамил и грубил персоналу. Он рассердился, когда узнал о том, что перекиси в наличии нет. В Telegram-канале BAZA заявили, что из-за своего поведения Галявиев попал в "черный список" заведения.

Напомним, что ранее появилась видеозапись с моментом покупки оружия, из которого Галявиев позже совершил расстрел детей и учителей в гимназии под номером 175 в Казани. Клиент приобрел ружье 16 апреля в магазине "ОхотаАктив" в Йошкар-Оле. Он спокойно отстоял за заказом в очереди. После того, как ему вручили коробку, подозреваемый отправился домой.

Telegram/BAZA, 112